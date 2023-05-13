Ярославі Магучіх вже на своїх перших змаганнях вдалось підкорити два метри, яких вистачило для перемоги. Свою найближчу конкурентку уродженка Дніпра випередила на 10 сантиметрів, повідомляє 24 Канал.

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Золотий стрибок, який пишається Україна

Британка Лаура Зіанор розташувалась за спиною Ярослави. Магучіх дуже впевнено взяла планку на двох метрах та зупинилась на цьому, подякувавши трибунам за підтримку.

Відео золотого стрибка нашої легкоатлетки виклали на офіційній сторінці World Athletics у твітері.

Відео переможного стрибка Ярослави Магучіх

Цікаво! Магучіх оновила рекорд змагань у Кенії. Ярослава побила попередній результат аж на 9 сантиметрів, який належав якраз британській легкоатлетці Зіанор (191 сантиметр), яка цього разу стала другою.

Відзначимо, що "бронзу" у Найробі здобула інша українка Катерина Табашник, у якої ворожий снаряд забрав життя мами. Катерина показала результат 1,86 метра та замкнула топ-3.

Юлія Левченко з таким же результатом, але більшою кількістю використаних спроб, зупинилась за крок до медалей.

Четверта українська стрибунка у висоту Марина Ковтунова стала лише 8-ю, взявши 1,78 метра.