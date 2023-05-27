Юлія Чумаченко виборола золоту медаль на континентальних змаганнях у Кіпрі. Опонентки українки не змогли перевершити її результат.
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Стрибнути вище голови
Юлія Чумаченко спробувала свої сили на міжнародному турнірі, які проходили у кіпріотському Лімасолі. Українка змагалася на Cyprus International Athletics Meeting у рамках Світового легкоатлетичного континентального туру категорії "Bronze". Чумаченко у своєму розряді змогла вийти на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, де їй і вручили найціннішу нагороду змагань – "золото".
Варто відзначити, що відразу чотири з опоненток Юлії зупинилися на висоті 1.80 метра. Українська легкоатлетка ж стала єдиною, яка подолала висоту 1,84 метра, випередивши ще сімох суперниць. Таким чином Чумаченко і змогла здобути медаль найкращого ґатунку. Срібною призеркою ж стала кіпріотка Татьяна Гусін, яка виступала у ролі господарки турніру, а "бронзу" змагань завоювала Федра Фекете з Угорщини.
Досягнення Юлії Чумаченко
- Українська стрибунка у висоту стала переможницею Всесвітньої Універсіади 2019 в Неаполі, подолавши висоту 1,94 метра.
- За досягнення високих спортивних результатів на тій ж XXX Всесвітній літній Універсіаді, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України, Юлії вручили Орден княгині Ольги.