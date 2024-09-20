Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024: як проголосувати за українку

Європейська асоціація легкої атлетики оголосила претенденток на звання найкращої спортсменки року в Європі. До списку увійшли десять атлеток.

Місце серед них знайшлося й українській стрибунці у висоту Ярославі Магучіх. Про це повідомила пресслужба European Athletics.

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Шанс на здобуття престижної нагороди

Нагадаємо, що у 2024 році Ярослава здобула "золото" на Олімпійських іграх, стала чемпіонкою Європи та втретє поспіль виграла Діамантову лігу. Також у липні вона побила світовий рекорд, який тримався з 1987 року, взявши висоту 2,10 метра на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Крім українки на нагороду претендують – Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Ємісі Огунлейє, Самба-Майєла, Нафіссату Тіам і Фемке Бол. Саме остання минулого року здобула цю нагороду, Ярослава ж Магучіх тоді опинилася в топ-3.

Важливо. Голосування за найкращих спортсменів відбувається на офіційному сайті European Athletic. Опитування триватиме до 29 вересня, а віддати свій голос можна тут.

Зазначимо, що офіційна церемонія нагородження переможців відбудеться 26 жовтня у Скоп’є.