Українська легкоатлетка, Ярослава Магучіх, поділилася емоціями від виступу у фіналі Діамантової ліги. 22-річна спортсменка підвела підсумки сезону.

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Ярослава Магучіх готова повернутись додому

Олімпійська чемпіонка показала найкращий результат у Діамантовій лізі та здобула "золото" змагань, подолавши у фіналі с першої спроби планку висотою у 1,97 метрів. Ярослава задоволена, що доволі напружений сезон завершився.

Нарешті цей сезон завершений. Я виснажена. Але я виграла трофей, це важливо для мене та України. Весь сезон відчувала підтримку українців, і рік не міг вийти кращим. Тепер я готова повернутися додому,

– написала Магучіх.

Ярослава Магучіх підвела підсумки сезону / Допис з інстаграму легкоатлетки

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Нагадаємо, що у цьому сезоні українська легкоатлетка стала чемпіонкою Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Окрім цього, Магучіх встановила світовий рекорд, здолавши планку у 2,10 метри. Минуле досягнення Стефки Костадінової трималось 37 років – 2,09 метри.