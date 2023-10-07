Вдало розпочали Кубок світу українські фехтувальниці. Одразу дві наші команди пробилися до топ-4 турніру.

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Гарний початок престижного турніру

У півфіналі Кубка Європи перша команда збірної України протистояла другій. З рахунком 45:26 Влада Харькова, Олена Кривицька та Дар'я Варфоломеєва здолали Інну Бровко, Юлію Свистіль та Ксенію Пателєєву, які в підсумку фінішували четвертими.

У фіналі українські шпажистки змагалися з італійками. Підопічні Богдана Нікішина поступилися господаркам доріжки з рахунком 39:45. Зазначимо, що у складі Італії виступала бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Альберта Сантуччо.

У підсумку Влада Харькова, Олена Кривицька та Дар'я Варфоломеєва зійшли на другу сходинку п'єдесталу Кубка Європи.

Українські шпажистки / НОК України

Варте уваги. Кубок Європи з фехтування триватиме в італійському місті Кальярі з 6 по 8 жовтня.