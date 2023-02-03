Уродженка Дніпра вдруге отримала запрошення на іменний турнір у Норвегії, який організовує олімпійський чемпіон у Токіо-2020 з бігу на 400 метрів із бар'єрами Карстен Варгольм. Можна сказати, що Ярослава змагалась сама з собою та своїми рекордами, пише 24 канал.

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Переможний старт сезону від Магучіх

Серед запрошених було у секторі для стрибків у висоту були лише дві українки – Магучіх та 16-річна Марина Ковтунова.

Однак 16-річна українка закінчила змагання на висоті 1,70 метра. Натомість Ярослава ще навіть не розпочала для себе змагання. Магучіх зі старту замовила висоту 1,85 метра, щоб розігрітись перед серйознішими висотами.

До планки на висоті 1,99 Ярослава фактично не відчувала перешкод. Магучіх взяла цю висоту та спробувала встановити новий рекорд сезону у приміщенні. Але висота 2,03 метра не підкорилась того дня Ярославі.

Магучіх із 1,99 метра та рекордом турніру, який раніше сама встановила, перемогла на турнірі у Норвегїі.

Ця звитяга стала для уродженки Дніпра, який продовжує страждати від обстрілів ворога, третьою у цьому сезоні.

До цього Магучіх тріумфувала на момеріалі Дем'янюка та у німецькому Коттбусі на першому міжнародному етапі сезону з легкої атлетики World Athletics Indoor Tour Bronze.