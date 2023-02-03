Уроженка Днепра во второй раз получила приглашение на именной турнир в Норвегии, который организует олимпийский чемпион в Токио-2020 в беге на 400 метров с барьерами Карстен Варгольм. Можно сказать, что Ярослава соревновалась сама с собой и своими рекордами, пишет 24 канал.

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Победный старт сезона от Магучих

Среди приглашенных были в секторе для прыжков в высоту только две украинки – Магучих и 16-летняя Марина Ковтунова.

Однако 16-летняя украинка закончила состязание на высоте 1,70 метра. Ярослава еще даже не начала для себя соревнования. Магучих со старта заказала высоту 1,85 метра, чтобы разогреться перед более серьезными высотами.

До планки на высоте 1,99 Ярослава фактически не испытывала препятствий. Магучих взяла эту высоту и попыталась установить новый рекорд сезона в помещении. Но высота 2,03 метра не подчинилась в тот день Ярославу.

Магучих с 1,99 метра и рекордом турнира, который раньше сама установила, победила на турнире в Норвегии.

Эта победа стала для уроженки Днепра, который продолжает страдать от обстрелов врага, третьей в этом сезоне.

До этого Магучих торжествовала на мемориале Демьянюка и в немецком Коттбусе на первом международном этапе сезона по лёгкой атлетике World Athletics Indoor Tour Bronze.