Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потрапила в четвірку претенденток на перемогу в номінації на найкращу легкоатлетку січня в Європі.

Джерело: фейсбук European Athletics

Крім Магучіх, на нагороду претендують британський спринтер Діна Ешер-Сміт, голландка Фемке Бол і ще одна британська бігунка, Кілі Ходгкінсон.

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Голосування триватиме до 5 лютого. Українку можна підтримати за посиланням.

Досягнення Магучіх у січні

Магучіх здобула перемогу в двох змаганнях. На турнірі в Києві Ярослава повторила рекорд України в приміщенні, стрибнувши на висоту 2,02 метра. Пізніше на змаганнях в Італії Магучіх вистачило результату в 2 метри для перемоги.