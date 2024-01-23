Друга нагорода за день: скелетоніст Лавренюк виборов срібло на Зимовій юнацькій Олімпіаді

16-річний спортсмен з Житомирщини показав успішний результат на змаганні у Південній Кореї. Від переможця з Латвії він відстав на одну секунду.

Зимова юнацька олімпіада-2024 проходить у Канвоні, що у Південній Кореї. Україна вже здобула першу медаль завдяки біатлонстці Поліні Пуцко.

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Другу нагороду наша команда здобула у скелетоні. Срібна медаль у чоловічому сегменті підкорилась 16-річному спортсмену з Житомирщини Ярославу Лавренюку.

Згідно з форматом турніру, було заплановано два заїзди, за підсумками яких показаний час сумувався. Після першого Лавренюк показав третій результат.

Попереду опинились Емілс Індріксон з Латвії та кореєць Єонсу Шин. Під час другого заїзду українець зміг покращити свій показник на 0,11 секунд, що дозволило випередити Єонсу та посісти другу сходинку.

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Ще один українець Владислав Клименко завершив на останньому 20-му місці. Для України це лише п'ята медаль за всю історію участі на Зимових юнацьких олімпійських іграх. Раніше призерами ставали: