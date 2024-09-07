Денисенко фінішував п'ятим у фіналі на 100 метрів на Паралімпіаді у Парижі

Ввечері 7 вересня відбувся фінал із плавання на 100 метрів батерфляєм у класі S12 серед чоловіків. Україну у цьому запливі представляв Ярослав Денисенко.

Для 32-річного цей заплив став останнім із чотирьох запланованих на Паралімпійських іграх-2024. До цього старту у Парижі Ярослав Денисенко вже тричі підіймався на п'єдестал повідомляє 24 Канал.

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Без медалі для Денисенка

Параплавець із Полтави виборов вже два "золота" (змішана естафета, 4х100 метрів, вільним стилем та 100 метрів вільним стилем) та "бронзу" на 100-метрівці на спині у класі S12.

Денисенко першу частину дистанції пройшов сьомим із часом 26,98 секунди. На жаль, у фінальному протоколі Ярослав лише п'ятий – 58,31 секунди.

Переможцем запливу став британець Стівен Клегг (57,49 секунди).

Українець закінчує для себе Паралімпійські ігри-2024 із трьома нагородами.

В українській скарбничці продовжує залишатись 76 нагород – 21 "золота", 24 "срібних" та 31 "бронзова".