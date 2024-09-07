Для 32-летнего этот заплыв стал последним из четырех запланированных на Паралимпийских играх-2024. До этого старта в Париже Ярослав Денисенко уже трижды поднимался на пьедестал, сообщает 24 Канал.
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Без медали для Денисенко
Параплавец из Полтавы завоевал уже два "золота" (смешанная эстафета, 4х100 метров, вольным стилем и 100 метров вольным стилем) и "бронзу" на 100-метровке на спине в классе S12.
Денисенко первую часть дистанции прошел седьмым со временем 26,98 секунды. К сожалению, в финальном протоколе Ярослав только пятый – 58,31 секунды.
Победителем заплыва стал британец Стивен Клегг (57,49 секунды).
Украинец заканчивает для себя Паралимпийские игры-2024 с тремя наградами.
В украинской копилке продолжает оставаться 76 наград – 21 "золотая", 24 "серебряных" и 31 "бронзовая".