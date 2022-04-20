Ярмоленко запропонував провести благодійний матч Вест Хем – Динамо

Київське Динамо проводить ряд благодійних матчів на підтримку України. Колишній лідер команди Андрія Ярмоленко дав ідею проведення поєдинку проти Вест Хема.

Чудова ідея українця

Андрій Ярмоленко міг би знову вийти на одне футбольне поле з динамівцями. Але цього разу вже у команді суперника. Футболіст хотів би провести благодійний матч між колишньою та нинішньою командами – Динамо та Вест Хемом.

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Правий вінгер вже навіть мав розмову щодо цього поєдинку з головним тренером "молотобійців" Девідом Моєсом. Гравці та наставник удобрили таку ідею українського легіонера.

Ярмоленко прогнозує, що таку зустріч зібрала б аншлаг в Англії. Британці заповнили б трибуни стадіону, коли б дізнались мету поєдинку.

Футболісти та головний тренер готові зіграти цей матч, зібрати максимальну кількість уболівальників на нашому стадіоні. Я думаю, що якщо Динамо приїде до Англії і люди дізнаються, що всі гроші підуть на відновлення України, благодійність, допомогу дітям, лікарням, то тут буде биток,

– розповів Андрій.

"Динамо – команда номер один у моєму житті"

Лідер збірної України додав, що хотів би зіграти у такому матчі у складах обох команд. Адже Динамо – це клуб номер один у житті Ярмоленка.

Якщо вдасться організувати цю гру, я із задоволенням зіграю за обидві команди, бо Динамо – команда номер один у моєму житті. Вест Хем зараз моя команда, яку я ніколи не забуду. Навіть якщо я піду, я завжди пам'ятатиму цих вболівальників, які підтримували мене, мою родину та мою країну у ці важкі хвилини,

– сказав Ярмоленко.

Відзначимо, що з перших днів війни футболіст активно допомагає українському народу та армії. Також Ярмоленко веде активну боротьбу проти росіян на інформаційному просторі.

. Динамо вже встигло провести два такі благодійні поєдинки – проти Легії та Галатасараю. Кияни святкували однакові перемогу з рахунком 1:3.