Великолепная идея украинца

Андрей Ярмоленко мог бы снова выйти на одно футбольное поле с динамовцами. Но в этот раз уже в команде соперника. Футболист хотел бы провести благотворительный матч между бывшей и нынешней командами – Динамо и Вест Хэмом.

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Правый вингер уже даже разговаривал на этот поединок с главным тренером "молотобойцев" Дэвидом Моесом. Игроки и наставник удобрили такую ​​идею украинского легионера.

Ярмоленко прогнозирует, что такая встреча собрала бы аншлаг в Англии. Британцы заполнили трибуны стадиона, если бы узнали цель поединка.

Футболисты и главный тренер готовы сыграть этот матч, собрать максимальное количество болельщиков на стадионе. Я думаю, что если Динамо приедет в Англию и люди узнают, что все деньги пойдут на восстановление Украины, благотворительность, помощь детям, больницам, то здесь будет биток,

– рассказал Андрей.

"Динамо – команда номер один в моей жизни"

Лидер сборной Украины добавил, что хотел бы сыграть в таком матче в составах обеих команд. А ведь Динамо – это клуб номер один в жизни Ярмоленко.

Если удастся организовать эту игру, я с удовольствием сыграю за обе команды, потому что Динамо – команда номер один в моей жизни. Вест Хэм сейчас моя команда, которую я никогда не забуду. Даже если я уйду, я всегда буду помнить этих болельщиков, которые поддерживали меня, мою семью и мою страну в эти трудные минуты,

– сказал Ярмоленко.

Отметим, что с первых дней войны футболист активно помогает украинскому народу и армии. Также Ярмоленко ведет активную борьбу против россиян на информационном пространстве.

К слову. Динамо уже успело провести два таких благотворительных поединка – против Легии и Галатасарая. Киевляне праздновали одинаковую победу со счетом 1:3.