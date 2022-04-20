Чудова ідея українця

Андрій Ярмоленко міг би знову вийти на одне футбольне поле з динамівцями. Але цього разу вже у команді суперника. Футболіст хотів би провести благодійний матч між колишньою та нинішньою командами – Динамо та Вест Хемом.

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Правий вінгер вже навіть мав розмову щодо цього поєдинку з головним тренером "молотобійців" Девідом Моєсом. Гравці та наставник удобрили таку ідею українського легіонера.

Ярмоленко прогнозує, що таку зустріч зібрала б аншлаг в Англії. Британці заповнили б трибуни стадіону, коли б дізнались мету поєдинку.

Футболісти та головний тренер готові зіграти цей матч, зібрати максимальну кількість уболівальників на нашому стадіоні. Я думаю, що якщо Динамо приїде до Англії і люди дізнаються, що всі гроші підуть на відновлення України, благодійність, допомогу дітям, лікарням, то тут буде биток,

– розповів Андрій.

"Динамо – команда номер один у моєму житті"

Лідер збірної України додав, що хотів би зіграти у такому матчі у складах обох команд. Адже Динамо – це клуб номер один у житті Ярмоленка.

Якщо вдасться організувати цю гру, я із задоволенням зіграю за обидві команди, бо Динамо – команда номер один у моєму житті. Вест Хем зараз моя команда, яку я ніколи не забуду. Навіть якщо я піду, я завжди пам'ятатиму цих вболівальників, які підтримували мене, мою родину та мою країну у ці важкі хвилини,

– сказав Ярмоленко.

Відзначимо, що з перших днів війни футболіст активно допомагає українському народу та армії. Також Ярмоленко веде активну боротьбу проти росіян на інформаційному просторі.

До слова. Динамо вже встигло провести два такі благодійні поєдинки – проти Легії та Галатасараю. Кияни святкували однакові перемогу з рахунком 1:3.