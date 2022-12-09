Андрій Ярмоленко розпочав матч у старті Аль-Айна. У першому таймі підопічні Сергія Реброва одного разу засмутили голкіпера суперника 1:0. Із мінімальною перевагою на табло господарі пішли у роздягальню, пише 24 канал.

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Став співавтором першого голу

У другій 45-хвилинці м'яч ще тричі влітав у ворота Дібби. Натомість гості не спромоглись забити бодай гол престижу. У підсумку – 4:0, розгромна перемога Аль-Айна, яка забезпечила йому вихід в 1/8 фіналу Кубка Президента ОАЕ.

Ярмоленко провів на футбольному полі 68 хвилин та заробив пенальті у першому таймі, яке реалізував Лаба.

Відео пенальті Аль-Айна

Наступний матч клуб Ярмоленка зіграє вже 12 грудня проти Аль-Вахда Абу-Дабі у першому матчі чвертьфіналу Кубка Етісалат.

До слова. Ярмоленко виступає за Аль-Айн із липня 2022 року. Українець підписав контракт до кінця червня 2023-го. У чемпіонаті ОАЕ провів 14 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.