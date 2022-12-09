Андрій Ярмоленко розпочав матч у старті Аль-Айна. У першому таймі підопічні Сергія Реброва одного разу засмутили голкіпера суперника 1:0. Із мінімальною перевагою на табло господарі пішли у роздягальню, пише 24 канал.
Читайте також "Ми намагаємося": тренер Арсенала відповів уболівальнику, який запитався про трансфер Мудрика
Став співавтором першого голу
У другій 45-хвилинці м'яч ще тричі влітав у ворота Дібби. Натомість гості не спромоглись забити бодай гол престижу. У підсумку – 4:0, розгромна перемога Аль-Айна, яка забезпечила йому вихід в 1/8 фіналу Кубка Президента ОАЕ.
Ярмоленко провів на футбольному полі 68 хвилин та заробив пенальті у першому таймі, яке реалізував Лаба.
Відео пенальті Аль-Айна
Наступний матч клуб Ярмоленка зіграє вже 12 грудня проти Аль-Вахда Абу-Дабі у першому матчі чвертьфіналу Кубка Етісалат.