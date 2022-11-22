Такий інсайд розповсюдив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. Він повідомив, що є принципова згода від Реброва очолити збірну України.

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Коли чекати Реброва у збірній

Поки ніяких офіційних повідомлень від УАФ чи самого Реброва не було. Тож, незрозуміло, коли фахівець може очолити команду. Чи це відбудеться перед стартом збірної у відборі на Євро-2024 чи вже по ходу. Ребров наприкінці травня може підійти до керівництва, щоб клуб не виплачував зарплатню за останній місяць та провів його з іншим тренером,

За моєю інформацією, Ребров в Україні зустрічався не тільки з Павелком, а й з представниками Офісу Президента. Зокрема, з паном Єрмаком,

– зазначив Співаковський.

Контракт Реброва й Петракова

Найголовніше, про що повідомив журналіст, це те, що з Ребровим УАФ готова підписати контракт на 7 років. Тобто, включно з відбором на чемпіонат світу 2030 року.

А ось угода Олександра Петракова з асоціацією завершується у грудні. Поки ані тренер, ані УАФ не повідомляли про намір продовжити співпрацю. Реброва називають головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України.