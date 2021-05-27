Результативний сезон Вест Хема

Вест Хем провів хороший сезон в АПЛ та вийшов у Лігу Європи. В АПЛ "молотобійці" у 38 турах здобули 19 перемог, розписали 8 мирових та 11 разів йшли з поля переможеними.

Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

За усі поєдинки футболісти наколотили 76 голів, у 8 із них участь взяв українець Андрій Ярмоленко. Вінгер відзначився трьома результативними пострілами та ще 5 разів віддавав гольову передачу на партнерів по команді.

Голами Ярмоленко засмутив голкіпера Донкастера та двічі м'яч з власних володінь від Андрія виймав воротар Халла. Цікаво, що усі удари були забиті не в АПЛ. У чемпіонаті Англії українець відзначився гольовим пасом у зустрічі проти Вест Бромвіча. Ще двічі у тому ж матчі з Халлом у Кубку англійської ліги та у протистоянні проти Чарльтона. Ще одна передача в активі українця в англійській Прем'єр-лізі.

Ярмоленко не зміг себе сповна зарекомендувати себе у сезоні-2020/2021 через травми. Вінгер нещодавно відзначився результативним асистом за Вест Хем U-23 у матчі проти однолітків Арсенала. Загалом у цьому сезоні провів за "молотобійців" лише 24 матчі в усіх турнірах.

Усі голи Вест Хема у сезоні: відео