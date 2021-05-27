Результативный сезон Вест Хэма

Вест Хэм провел хороший сезон в АПЛ и вышел в Лигу Европы. В АПЛ "молотобойцы" в 38 турах одержали 19 побед, расписали 8 мировых и 11 раз уходили с поля побежденными.

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За все поединки футболисты наколотили 76 голов, в 8 из них участие принял украинец Андрей Ярмоленко. Вингер отметился тремя результативными выстрелами и еще 5 раз отдавал голевую передачу на партнеров по команде.

Голами Ярмоленко огорчил голкипера Донкастера и дважды мяч из собственных владений от Андрея вынимал вратарь Халла. Интересно, что все удары были забиты не в АПЛ. В чемпионате Англии украинец отметился голевым пасом во встрече против Вест Бромвича. Еще дважды в том же матче с Халлом в Кубке английской лиги и в противостоянии против Чарльтона. Еще одна передача в активе украинца в английской Премьер-лиге.

Ярмоленко не смог себя вполне зарекомендовать в сезоне-2020/2021 из-за травм. Вингер недавно отметился результативным ассистом за Вест Хэм U-23 в матче против сверстников Арсенала. Всего в этом сезоне провел за "молотобойцев" только 24 матча во всех турнирах.

Все голы Вест Хэма в сезоне: видео