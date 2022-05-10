Ярмоленко разом із Вест Хемом запустили збір коштів на підтримку народу та армії України

Андрій Ярмоленко продовжує підтримувати земляків на відстані. Один із лідерів збірної України робить усе від себе можливе, перебуваючи у Великій Британії.

Продовжує допомагати українцям

32-річний лівий вінгер Вест Хема доєднався до благодійної ініціативи чесько-українського проєкту Freedom Boxes. Ця організація збирає гроші, які підуть на потреби українського народу, який продовжує страждати від війни проти Росії.

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Також до такої доброї справи долучились чеські легіонери "молотобійців" Владімір Цоуфал, Томаш Соучек та Алекс Крал.

Футболіст Вест Хема за підтримки англійського клубу допомагатимуть фінансово, щоб якнайшвидше сформувати гуманітарні бокси для українців. У ньому будуть продукти та засоби гігієни. Не забули й про наших захисників, яким надішлють спеціальні кошики допомоги.

Нагадаємо, що Вест Хем активно підтримував не лише Україну, а й самого Ярмоленка. Стадіон був прикрашений банерами із зображенням Андрія.

Клуб українського футболіста після 36-ти зіграних турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці АПЛ. А це участь у відбіркових матчах Ліги конференції. "Молотобійці" мають у своєму активі 55 очок.

Ярмоленко не покинув земляків у біді

Андрій Ярмоленко передав у Чернігів машину швидкої допомоги.

Легіонер Вест Хема доєднався до благодійного фонду, у якому українські гравці, які виступають за кордоном, збирають кошти на потреби України.

Один із лідерів "синьо-жовтих" допоміг Роману Яремчуку вивести родину його дружини з-під обстрілів у Чернігові.

Ярмоленко спробував сконтактуватись із Анатолієм Тимощуком, який продовжує мовчати про війну у рідній країні. Колишній капітан збірної України послав Андрія, коли той зачепив воєнну тему.

Футболіст англійського клубу записав відеозвернення, у якому закликав світ допомогти врятувати Маріуполь та наших захисників, які мужньо боронять завод "Азовсталь". Це єдина локація, яку все ніяк не можуть захопити окупанти.

У нинішньому сезоні Ярмоленко відіграв за дві команди Вест Хема 31 матч, у яких відзначився трьома голами та такою ж кількістю результативних передач.