Продолжает помогать украинцам
32-летний левый вингер Вест Хэма присоединился к благотворительной инициативе чешско-украинского проекта Freedom Boxes. Эта организация собирает деньги, которые пойдут на нужды украинского народа, продолжающего страдать от войны против России.
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Также к такому доброму делу приобщились чешские легионеры "молотобойцев" Владимир Цоуфал, Томаш Соучек и Алекс Крал.
Футболист Вест Хэма при поддержке английского клуба будет помогать финансово, чтобы как можно быстрее сформировать гуманитарные боксы для украинцев. В ней будут продукты и средства гигиены. Не забыли и о наших защитниках, которым пришлют специальные корзины помощи.
Напомним, что Вест Хэм активно поддерживал не только Украину, но самого Ярмоленко. Стадион был украшен баннерами с изображением Андрея.
Клуб украинского футболиста после 36 сыгранных туров занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. А это участие в отборочных матчах Лиги Конференции. "Молотобойцы" имеют в своем активе 55 очков.
Ярмоленко не бросил земляков в беде
- Андрей Ярмоленко передал в Чернигов машину скорой помощи.
- Легионер Вест Хэма присоединился к благотворительному фонду, в котором украинские игроки, выступающие за границей, собирают средства на нужды Украины.
- Один из лидеров "сине-желтых" помог Роману Яремчуку вывести семью его жены из-под обстрелов в Чернигове.
- Ярмоленко попытался связаться с Анатолием Тимощуком, который продолжает молчать о войне в родной стране. Бывший капитан сборной Украины послал Андрея, когда тот затронул военную тему.
- Футболист английского клуба записал видеообращение, в котором призвал мир помочь спасти Мариуполь и наших защитников, мужественно защищающих завод "Азовсталь". Это единственная локация, которую все никак не могут захватить кафиры.