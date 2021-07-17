Ярмоленко проти Маліновського: Вест Хем зіграє з Аталантою

Англійський Вест Хем визначився зі спарингом на тренувальних зборах перед сезоном. Суперником "молотобійців" стане італійська Аталанта.

Українська дуель на футбольному полі

Клуб Андрія Ярмоленка зустрінеться з командою Руслана Маліновського та Віктора Коваленка. Щоправда, участь у матчі серед гравців збірної України може взяти лише вінгер "молотобійців".

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Маліновський відновлюється після операції на грижі. Футболіст пробуде поза футбольним полем 45 днів. Участь Віктора у грі під питанням. Аталанта не проти відпустити півзахисника в оренду. Тренерський штаб залишився незадоволений адаптацією ексгравця Шахтаря. Коваленко може здобувати ігрову практику в іншому італійському клубі.

Відзначимо, що Ярмоленка також активно сватають у Туреччину. Українець вже начебто навіть узгодив усі особисті деталі контракту та вже незабаром змінить АПЛ на Суперлігу.

Спаринг між командами запланований на 7 серпня в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.