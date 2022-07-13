Дуже радий, що знову працюватиму з Ребровим, – Ярмоленко про перехід в Аль-Айн
Джерело:сайт Аль-Айна
Аль-Айн став новим екзаменом у футбольній кар'єрі Андрія Ярмоленка. Футболіст поділився враженнями після переходу.
Ярмоленко: Хотів перейти до цієї команди
32-річний правий вінгер найближчий рік виступатиме у футболці еміратського клубу. Саме на стільки розрахована угода Андрія Ярмоленка з Аль-Айном.
До теми Ярмоленко щемливо попрощався з Вест Хемом після трансферу в Аль-Айн
Для українського футболіста чемпіонат ОАЕ буде зовсім новим викликом у його кар'єрі.
"Хотів перейти до цієї команди. Багато читав про цей клуб та щасливий приєднатися до команди. Хочу вивчити новий для себе футбол, нову країну та релігію. Познайомитись з новими людьми, з новими партнерами. Завжди потрібно вивчати щось нове", – розповів Андрій.
Капітан збірної України розповів, що перед переходом мав розмову з нинішнім наставником команди Сергієм Ребровим. Ярмоленко радий знову попрацювати під керівництвом колишнього тренера Динамо.
Також Андрій відзначив масштаби домашньої арени Аль-Айна. Футболіст із України сподівається, що на цьому стадіоні його нова команда здобуде чимало титулів.
Звичайно, я запитував у тренера Сергія Реброва з приводу Аль-Айна. Він сказав, що все тут на топ-рівні, тобі сподобається. І я сказав, що хочу перейти до цієї команди, грати тут. Дуже радий, що знову працюватиму з Ребровим, добре знаю цього тренера. Клубний стадіон виглядає неймовірно. Сподіваюся, ми виграємо багато титулів,
– додав Ярмоленко.
- Після офіційного переходу, який відбувся 13 липня, Ярмоленко у твітері ще раз попрощався з Вест Хемом, якому віддав чотири роки своєї кар'єри.
- Також українець пообіцяв фанатам Аль-Айна віддати усі сили на футбольному полі.