Цю країну потрібно ізолювати від усього світу, адже це країна-терорист, – Ярмоленко про росію

Збірну росії з футболу офіційно не допустили до відбору на чемпіонату Європи 2024 року. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відреагував на це рішення.

Виконком УЄФА вирішив не допускати збірну росії до матчів кваліфікації Євро-2024. Адже діє відсторонення російських збірних від міжнародних матчів, які наклали після початку повномасштабного вторгнення росії до України в лютому 2022 року.

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Футболісти збірної України підтримують таке рішення. Про це розповів капітан команди Андрій Ярмоленко.

"Моя думка щодо російського футболу, спорту, абсолютно всього – цю країну потрібно ізолювати від усього світу, оскільки це країна-терорист. Щодня вони вбивають українців, наших дітей. Тому ні про який спорт не може бути мови. Тому у збірній України всі хочуть тільки одного – щоб цю країну карали якнайсильніше. Тому ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від усього світу. Я радітиму, якщо їх виключать не лише з футболу, а й з усіх можливих змагань", – заявив Ярмоленко.

Сам Ярмоленко активно допомагає українській армії, яка бореться з російськими окупантами. Цю інформацію про підтримку від Ярмоленка підтвердив і один з ультрас київського клубу.

Окрім того, Ярмоленко долучився до благодійного фонду футболіста Романа Зозулі, який збирає гроші на "Футбольний Байрактар". За місяць там планують зібрати 5 мільйонів доларів, щоб купити безпілотник Bayraktar TB2 для української армії. До цієї ініціативи також приєдналися українські футболісти Олександр Зінченко, Василь Кравець, Роман Яремчук та Євген Коноплянка.

Також Ярмоленко долучився до проєкту Postcards From Ukraine, який розповідає про різні об'єкти на території України, які постраждали з моменту вторгнення російських окупантів. Він став голосом стадіону в Чернігові, який знищили російські загарбники.