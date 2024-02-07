Наразі Андрій Ярмоленко відновлюється від травми, яку отримав ще у жовтні 2023 року. 34-річний футболіст займається за індивідуальним планом і до загальної групи приєднається під час другого зимового збора Динамо.

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Чи зіграє Ярмоленко у матчах плей-оф

Вінгер "біло-синіх" оцінив можливість потрапляння до списку гравців, яких Сергій Ребров викличе на матч плей-оф проти Боснії і Герцеговини. Ярмоленко зазначив, що це відбудеться лише у тому випадку, якщо його ігрова форма відповідатиме вимогам тренерського штабу.

Щоб потрапити до збірної, я повинен грати в клубі. Не просто грати, а показувати якісний футбол та заслуговувати на цей виклик. Якщо я буду добре грати, забивати та віддавати – головний тренер слідкує за всіма гравцями. Просто їхати до збірної – такого в планах в мене немає. Я цього не хочу. Я хочу заслуговувати виклик кожного разу,

– зазначив Ярмоленко.

Рекордсмен збірної України

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко зіграв найбільшу кількість матчів за збірну України. На його рахунку 116 поєдинків.

У списку бомбардирів "синьо-жовтих" вінгер Динамо займає друге місце за Андрієм Шевченком. У президента УАФ – 48 забитих м'ячів, а у Ярмоленка – 46.

Покращити свої показники Ярмоленко матиме змогу під час березневих матчів, якщо отримає виклик від Сергія Реброва.

Важливо! Півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня на полі балканців. У разі позитивного результату підопічні Сергія Реброва зустрінуться з переможцем двобою Ізраїль – Ісландія. Фінальний матч плей-оф запланований на 26 березня.