Сейчас Андрей Ярмоленко восстанавливается от травмы, которую получил еще в октябре 2023 года. 34-летний футболист занимается по индивидуальному плану и к общей группе присоединится во время второго зимнего сбора Динамо.

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Сыграет ли Ярмоленко в матчах плей-офф

Вингер "бело-синих" оценил возможность попадания в список игроков, которых Сергей Ребров вызовет на матч плей-офф против Боснии и Герцеговины. Ярмоленко отметил, что это произойдет только в том случае, если его игровая форма будет соответствовать требованиям тренерского штаба.

Чтобы попасть в сборную, я должен играть в клубе. Не просто играть, а показывать качественный футбол и заслуживать этот вызов. Если я буду хорошо играть, забивать и отдавать – главный тренер следит за всеми игроками. Просто ехать в сборную – такого в планах у меня нет. Я этого не хочу. Я хочу заслуживать вызов каждый раз,

– отметил Ярмоленко.

Рекордсмен сборной Украины

Напомним, что Андрей Ярмоленко сыграл наибольшее количество матчей за сборную Украины. На его счету 116 поединков.

В списке бомбардиров "сине-желтых" вингер Динамо занимает второе место за Андреем Шевченко. У президента УАФ – 48 забитых мячей, а у Ярмоленко – 46.

Улучшить свои показатели Ярмоленко сможет во время мартовских матчей, если получит вызов от Сергея Реброва.

Важно! Полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на поле балканцев. В случае положительного результата подопечные Сергея Реброва встретятся с победителем поединка Израиль – Исландия. Финальный матч плей-офф запланирован на 26 марта.