Сейчас Андрей Ярмоленко восстанавливается от травмы, которую получил еще в октябре 2023 года. 34-летний футболист занимается по индивидуальному плану и к общей группе присоединится во время второго зимнего сбора Динамо.
Читайте также Не буду врать, – Ярмоленко признался, хотел бы сыграть на Олимпиаде-2024
Сыграет ли Ярмоленко в матчах плей-офф
Вингер "бело-синих" оценил возможность попадания в список игроков, которых Сергей Ребров вызовет на матч плей-офф против Боснии и Герцеговины. Ярмоленко отметил, что это произойдет только в том случае, если его игровая форма будет соответствовать требованиям тренерского штаба.
Чтобы попасть в сборную, я должен играть в клубе. Не просто играть, а показывать качественный футбол и заслуживать этот вызов. Если я буду хорошо играть, забивать и отдавать – главный тренер следит за всеми игроками. Просто ехать в сборную – такого в планах у меня нет. Я этого не хочу. Я хочу заслуживать вызов каждый раз,
– отметил Ярмоленко.
Рекордсмен сборной Украины
- Напомним, что Андрей Ярмоленко сыграл наибольшее количество матчей за сборную Украины. На его счету 116 поединков.
- В списке бомбардиров "сине-желтых" вингер Динамо занимает второе место за Андреем Шевченко. У президента УАФ – 48 забитых мячей, а у Ярмоленко – 46.
- Улучшить свои показатели Ярмоленко сможет во время мартовских матчей, если получит вызов от Сергея Реброва.