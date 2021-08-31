Ярмоленко несподівано перейшов на українську мову та зізнався, чому не зробив цього раніше

Віцекапітан збірної України с поспілкувався з журналістами напередодні матчу з Казахстаном в рамках відбору на ЧС-2022.

Ярмоленко розмовляв на передматчевій пресконференції українською мовою, чим заслужив комплімент від журналістів.

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Я трішки соромився говорити українською, хоч я з батьками і розмовляю українською, але вона не чиста. Я думав, що якщо я вживатиму слова-паразити, то люди будуть сміятися наді мною, а потім я дав одне інтерв’ю українською і люди сказали, що начебто нічого, гарно розмовляю. Сьогодні вирішив спробувати. Якщо всім подобається, буду розмовляти українською,

– сказав Ярмоленко.

Футболіста підтримав виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков, який після слів Ярмоленка перейшов на українську.

"Я теж тоді буду спілкуватися українською", – зазначив Петраков.

На останок фахівець запитав, чи не будуть журналісти сміятися із помилок. На що ті запевнили, що не будуть.

Казахстан – Україна: перед матчем

У відборі на ЧС-2022 українські футболісти з ідентичним рахунком 1:1 зіграли проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Ще одна подібна осічка може перекреслити всі шанси України поїхати на Мундіаль у Катар.

До матчу проти Казахстану "синьо-жовті" готуються з новим наставником. В.о. головного тренера став Олександр Петраков, який у збірній замінив Андрія Шевченка.

Від чемпіона світу 2019 року Петракова чекають не красивої гри збірної, а тільки результату. Україні потрібно брати максимум очок та надіятися на осічки конкурентів.

Матч відбору до ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, початок о 17:00.