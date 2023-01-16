Закохав у себе фанатів Аль-Айна: Ярмоленко може продовжити виступи під керівництвом Реброва

Андрій Ярмоленко продовжує адаптовуватись в ОАЕ. Уболівальники Аль-Айна розкидуються компліментами у сторону українського правого вінгера.

Журналіст з ОАЕ Мохаммед Хамад запевнив, що Андрій Ярмоленко вже закохав у себе фанатів Аль-Айна. Хоча провів за команду лише 15 матчів, у яких відзначився 4 голами та такою ж кількістю асистів.

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Хамад: останнім часом заслужив на схвалення вболівальників Аль-Айна

Схоже, що Ярмоленко останнім часом заслужив на схвалення вболівальників Аль-Айна, оскільки більшість із них позитивно реагують, коли переговори з будь-яким гравцем на його заміну зазнають невдачі. До кінця трансферного вікна залишилося 24 дні, а Ярмоленко продовжує зараз зігрівати серця фанів клубу, граючи в стартовому складі Аль-Айна,

– написав журналіст.

Такий коментар представника ЗМІ дає зрозуміти, що Ярмоленко не буде робити різких змін у своїй кар'єрі по закінченню сезону-2022/2023. Контракт Андрія із Аль-Айном розрахований якраз до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, що капітан збірної України перебрався в ОАЕ 13 липня 2022 року, покинувши англійський Вест Хем. Наразі Андрій працює під керівництвом українського наставника Сергія Реброва, якого ЗМІ називають наступником Олександра Петракова у збірній України.

Уболівальники Аль-Айна вимагають від керівництва клубу звільнити українця з посади головного тренера. Фанати незадоволені виступом команди у поточному сезоні. Аль-Айн після 12 турів йде лише сьомим, маючи у своєму активі 19 балів. Однак Ребров не поспішає покидати ОАЕ.