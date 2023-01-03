Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров привідкрив завісу свого майбутнього у клубі ОАЕ. Український наставник допрацює сезон-2022/2023 в Аль-Айні. Хоча його активно сватають у збірну України, яка вступила у 2023 рік без головного тренера.

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Ребров: Повертаємось до роботи

В Олександра Петракова закінчився контракт. Однак Ребров теж не поспішає робити кардинальні зміни у своїй тренерській кар'єрі. Збереження місця в АльАйні може не надто сподобатись фанатам команди, які вимагають відставки тренера. Уболівальники незадоволені виступами команди, які вона показує останнім часом.

Повертаємось до роботи. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб 2023 рік став для нас успішним і привів до вдалого завершення цього сезону,

– написав наставник.

Важливо! Контракт Реброва з Аль-Айном розрахований до кінця червня 2023 року. Команда під його керівництвом вже провела 48 матчів та здобув два трофеї.

Відзначимо, що акаунт в інстаграмі Ребров створив лише наприкінці 2022 року. До цього Сергія Станіславовича не було у соціальних мережах.

Цікаво, що минулого сезону-2021/2022 ці ж уболівальники співали оди Реброву, який привів Аль-Айн до чемпіонства в ОАЕ.

2022 рік підопічні українського спеціаліста закінчили на незвичній для них 7-й позиції. За 12 турів команда Реброва набрала 19 очок. До лідера чемпіонату ОАЕ відставання у 7 балів.