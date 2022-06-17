Ярмоленко може опинитись за океаном: його послуги запропонували клубам MLS

Дорога Андрія Ярмоленка та Вест Хема розійшлись. Англійський клуб не став сідати за стіл перемовин та не продовжив угоду з українцем.

Ще один варіант для українця

Збірна України зіграла усі свої матчі у червні. Тепер капітан головної команди країни може відпочити та повністю зайнятись своїм працевлаштуванням.

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Футболіст перебуває у пошуках клубу. За інформацією інсайдера, послуги Андрія Ярмоленка запропонували команда американської MLS.

Нещодавно турецький журналіст Ертан Сюзгун розкрив фінансові смаки Ярмоленка. Із новим клубом українець хоче підписати щонайменше дворічний контракт із зарплатою у 2 мільйонів євро та 1 мільйон євро підписного бонусу.

Усі чутки навколо трансферу Ярмоленка

Повідомлялось, що Андрій може продовжити свої в АПЛ. Начебто українцем цікавились два клуби елітного англійського дивізіону.

Також вінгер потрапив у сферу інтересів іспанської Севільї.

Послугами футболіста зацікавились команди MLS, Саудівської Аравії та Ла Ліги.

За словами агента Вадима Шаблія, пріоритетний варіант для продовження кар'єри Ярмоленка є Туреччина.

Сам Андрій зізнавався, що мав плани повернутись у Динамо, але війна зруйнувала усі його задуми.

В останньому сезоні у футболці Вест Хема Ярмоленко провів 33 матчі, у яких забив 3 голи та зробив таку ж кількість результативних передач. Його контракт із "молотобійцями" спливає 30 червня 2022 року. На жаль, період в Англії не став найкращим у кар'єрі Андрія.