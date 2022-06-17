Ярмоленко може опинитись за океаном: його послуги запропонували клубам MLS

17 червня 2022 , 09:29
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Джерело:

твітер Том Богерт

Дорога Андрія Ярмоленка та Вест Хема розійшлись. Англійський клуб не став сідати за стіл перемовин та не продовжив угоду з українцем.

Ще один варіант для українця

Збірна України зіграла усі свої матчі у червні. Тепер капітан головної команди країни може відпочити та повністю зайнятись своїм працевлаштуванням.

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Футболіст перебуває у пошуках клубу. За інформацією інсайдера, послуги Андрія Ярмоленка запропонували команда американської MLS.

Нещодавно турецький журналіст Ертан Сюзгун розкрив фінансові смаки Ярмоленка. Із новим клубом українець хоче підписати щонайменше дворічний контракт із зарплатою у 2 мільйонів євро та 1 мільйон євро підписного бонусу.

Усі чутки навколо трансферу Ярмоленка

До слова. В останньому сезоні у футболці Вест Хема Ярмоленко провів 33 матчі, у яких забив 3 голи та зробив таку ж кількість результативних передач. Його контракт із "молотобійцями" спливає 30 червня 2022 року. На жаль, період в Англії не став найкращим у кар'єрі Андрія.
Автор: Софія Кулай