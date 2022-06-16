Денисов: Треба припинити те, що зараз відбувається

Колишній капітан збірної Росії Ігор Денисов одним із перших, хто відкрито звинуватив свою країну у війні в Україні. Ексфутболіст розкритикував позицію колишнього партнера по команді з України Анатолія Тимощука.

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Денисов заявив, що не розуміє мовчазної позиції екскапітана збірної України після 24 лютого. Тимощук далі тихенько собі працює у російському Зеніті та заблокував свою сторінку в інстаграмі від українських користувачів. Ігор зізнався, що завжди брав приклад у одноклубника. Він не знає, що саме так змінило Тимощука.

Взагалі зрозуміти не можу. Я брав з нього приклад. Я не знаю, чи впливають так сильно гроші, я не можу влізти в чужу голову. Він – порядний, офігенний хлопець. Просто топ, машиною був. Я стільки хорошого брав від нього,

– розповів росіянин.

Денисов не приховує свою вину у тому, що розпочалось у сусідній державі. Ігор додав, що він та усі росіяни винні у війні в Україні. Також півзахисник у минулому схвально поставився до відсторонення російських команд від міжнародних змагань та зауважив, що їх чемпіонат падає у глибоку прірву.

Я вважаю, що це правильно. Ви, я і всі тут в Росії причетні до того, що відбувається в Україні. Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу. Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке стосовно до нас. Ми всі сміємося, що це не допоможе, що це все дурниця, але футбол наш скотився дуже далеко. Пропустимо єврокубковий сезон – буде ще гірше. Те, що відбувається, – це жах,

– заявив Денисов.

"Якщо наша країна зайшла туди, то це наша спільна провина"

Ексфутболіст Зеніта звинувачує себе та інших у тому, що вони не можуть донести свою точку зору до російської влади на чолі з Володимиром Путіним. На думку Денисова, він один нічого не зможе змінити у цій ситуації. Усьому російському народу потрібно підійнятись, щоб зупинити той жах, який відбувається в Україні.

"У тому, що розв'язалася ця ситуація. Ми не можемо донести до уряду нашу точку зору. Я повністю переконаний, що це неправильно, але не кажу цього. Тільки сьогодні. Але від того, що я буду говорити, що це неправильно, нічого не зміниться. Якщо будуть говорити тисячі, мільйон – теж нічого не зміниться. Тільки коли всі 150 мільйонів будуть розуміти, що це неправильно, тоді щось зміниться. Якщо наша країна зайшла туди, то це наша спільна провина", – відповів колишній опорник.

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