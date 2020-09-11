Український футболіст "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко – трансферна ціль клубу китайської Суперліги "Шаньдун Лунен".

За інформацією Sky Sports, "молотобійцям" необхідно продавати футболістів, щоб отримати кошти на придбання нових виконавців. Такий запит може привести до того, що Ярмоленко закінчить своє дворічне перебування в Лондоні.

Читайте також: Агент Ярмоленка розповів про майбутнє футболіста у "Вест Хемі"

За "Шаньдун Лунен" вже виступає екс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаїні, він переїхав до Китаю в січні минулого року.

До уваги! "Шаньдун Лунен" – чотирикратні чемпіони Китаю і володарі Кубка країни.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"