Футболіст збірної України несподівано може продовжити кар'єру в Китаї
Український футболіст "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко – трансферна ціль клубу китайської Суперліги "Шаньдун Лунен".
За інформацією Sky Sports, "молотобійцям" необхідно продавати футболістів, щоб отримати кошти на придбання нових виконавців. Такий запит може привести до того, що Ярмоленко закінчить своє дворічне перебування в Лондоні.
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За "Шаньдун Лунен" вже виступає екс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаїні, він переїхав до Китаю в січні минулого року.
Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"
- 30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 32 матчі, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм.
- Вартість трансферу Андрія оцінюється в 9,5 мільйона євро. Українець 11 років захищав кольори київського "Динамо".
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