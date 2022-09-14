Ярмоленко включений у символічну збірну туру в ОАЕ

У минулому турі чемпіонату ОАЕ Аль-Айн розтрощив вдома Аль-Дафра з рахунком 7:0. Андрій Ярмоленко відзначився за системою "гол плюс пас".

Перше потрапляння у збірну туру

За підсумками усіх матчів було визначено символічну збірну 2-го туру чемпіонату ОАЕ. У ній знайшлось місце капітану збірної України.

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Андрій Ярмоленко вперше потрапив у подібну команду тижня після переходу з англійського Вест Хема. Третій гол у матчі від українця та асист було оцінено у 8.2.

Ще три одноклубники Андрія потрапили у топ-11 другого туру.



Символічна збірна 2-го туру в ОАЕ / Скриншот Sport.ua

Це були дебютні результативні дії Ярмоленка в офіційному матчі Аль-Айна. У своєму першому поєдинку, який був проти Джмана, Андрія "мовчав", а команда Сергія Реброва зіграла внічию 1:1.

Свою статистику правий вінгер із України може покращити вже 15 вересня. У цей день Аль-Айн зіграє на виїзді проти Аль-Джазіра.

Ярмоленко підписав річний контракт із Аль-Айном, який розрахований до кінця червня 2023 року.