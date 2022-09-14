Порту – Брюгге 0:4

Голи: Хутгла, 15 (пен), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

За Брюгге виступає двоє гравців збірної України – Роман Яремчук та Едуард Соболь. Однак обоє футболістів матч проти Порту у вівторок, 13 вересня, розпочали в запасі.

Варте уваги Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 13 вересня

Вони вийшли на поле вже по перерві, коли Брюгге вже тричі забив у ворота суперників. У першому таймі відзначився Хутгла. Нападник сам заробив пенальті, і сам його реалізував.

На початку другого тайму у ворота Порту влетіло ще два голи. Спочатку Сова першим зорієнтувався після відскоку м'яча до нього. А згодом і Сков Нільсен забив гол.

Саме автора третього голу і поміняв Яремчук. І навіть мав нагоду забити. Але з його ударом головою голкіпер впорався.

А от з чим не впорався Діого Коста, так це з ударом Нуса вже на останній хвилині матчу. Так рахунок і став 0:4 на користь гостей.

Для Брюгге це вже друга перемога в Лізі чемпіонів. В першому турі команда перемогла німецький Баєр.

Відеоогляд матчу Порту – Брюгге