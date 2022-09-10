В другому турі чемпіонату ОАЕ Аль-Айн приймав Аль-Дафру. Ярмоленка в цьому матчі вийшов з перших хвилин і відзначився забитим голом ще в першому таймі.

Варте уваги Не вміють у сарказм: як російські ЗМІ "не зрозуміли" пост Маліновського про ганебний матч

Хоча гол мав забивати його партнер по команді Лаба. Але його постріл заблокували. Та після цього м'яч рикошетом від ще одного захисника відлетів до Ярмоленка. І вже українець дещо незграбно відправив м'яч у ворота повз голкіпера. Так рахунок у матчі став 3:0.

Нагадаємо, влітку 2022 року Ярмоленко став гравцем Аль-Айна, який тренує Сергій Ребров. Ярмоленко перейшов до команди з ОАЕ як вільний агент після того, як в нього закінчився контракт з англійським Вест Хемом.

Після переходу Ярмоленко вже забивав за Аль-Айн – в спарингу під час підготовки до сезону.