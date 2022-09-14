Первое попадание в сборную тура

По итогам всех матчей была определена символическая сборная 2-го тура чемпионата ОАЭ. В ней нашлось место капитану сборной Украины.

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Андрей Ярмоленко впервые попал в подобную команду недели после перехода из английского Вест Хэма. Третий гол в матче от украинца и ассист был оценен в 8.2.

Еще три одноклубника Андрея попали в топ-11 второго тура.



Символическая сборная 2-го тура в ОАЭ / Скриншот Sport.ua

Это были дебютные результативные действия Ярмоленко в официальном матче Аль-Айна. В своем первом поединке против Джмана Андрея "молчал", а команда Сергея Реброва сыграла вничью 1:1.

Свою статистику правый вингер из Украины может улучшить уже 15 сентября. В этот день Аль-Айн сыграет на выезде против Аль-Джазира.

Напомним! Ярмоленко подписал годовой контракт с Аль-Айном, рассчитанный до конца июня 2023 года.