Відродження футболу у Чернігові

Чернігів був одним із українських міст, яке потрапило під обстріл окупантів. Однак тепер у місто-герой повертається життя, футбол тут не став виключенням.

Цікаво побачити Боруссія Дортмунд та Німеччина допоможуть відновити зруйнований стадіон Десни у Чернігові

Футбольний клуб Чернігів вперше потренувався на рідному стадіоні. Перед початком робочого процесу футболісти та штаб команди разом зібрали з поля уламки, які потрапили на майданчик. Після чого гравці змогли зіграти у футбол.



Футболісти збираються уламки перед тренуванням / Фото ФК Чернігів

До товариської двосторонньої гри доєднались головний наставник Валерій Чорний, тренер голкіперів Артем Падун, адміністратор Дмитро Авраменко та директор "Чернігів-Арени" Анатолій Дудчик.



Футбол повертається у Чернігів / Фото ФК Чернігів

Деталі. Футбольний клуб Чернігів виступає у Другій лізі України. Першу частину сезону закінчив на 10-й позиції у турнірній таблиці.

Відзначимо, що ще більше від "русского міра" постраждала інфраструктура чернігівської Десни. Домашня арена була повністю розбита. Місцеві вже почали розбирати завали та навіть провели перший поєдинок на зруйнованій арені.

Стадіон Десни допоможе відновлювати Німеччина та дортмундська Боруссія.



Перше тренування Чернігова / Фото ФК Чернігів