Немає рівних Яремчуку

Роман Яремчук вже з перших матчів почав виборювати місце у стартовому складі Бенфіки. Українець за 57 хвилин на футбольному полі зумів відзначитись голом та асистом у поєдинку проти Ароки.

Як це було Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео

Нападник збірної України не провів на полі усю зустріч, але встиг завоювати любов уболівальників та експертів. Яремчука було визнано найкращим гравцем матчу. І це вже у першому офіційному поєдинку у португальському чемпіонаті.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 перемога Бенфіки на Арокою.

Форвард збірної України вже у дебютних зустрічах показав, як буде розривати суперників у новому клубі. Після матчу Роман прокоментував першу гру у внутрішньому чемпіонаті.

Відзначимо, що це другий результативний постріл Яремчука у футболці Бенфіки. Роман у Лізі чемпіонів відзначився у ворота російського Спартака. Щоправда, поті його гол переписали на автогол гравця московського клубу.



Яремчук – найкращий гравець матчу / Фото twitter.com/slbenfica_en

Наступний матч Бенфіка зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів. Двобій із ПСВ відбудеться 18 серпня. У португальському чемпіонаті клуб Яремчука зіграє на виїзді проти Жил Вісенте (21 серпня).