Отримав стусанів від одноклубників: гравці Валенсії "тепло" привітали Яремчука з виходом на Євро
Джерело:ФК Валенсія
Збірна України успішно подолала плей-оф раунд та вийшла на чемпіонат Європи-2024. Вагомий внесок в успіх "синьо-жовтих" зробив форвард Валенсії Роман Яремчук.
Після матчів за збірну України в розташування Валенсії повернувся Роман Яремчук. В команді радо зустріли майбутнього учасника Євро-2024.
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Футболісти Валенсії підготували "теплу" зустріч
"Кажани" вирішили привітати українського форварда з виходом на ЧЄ-2024, а також забитим голом. Футболісти влаштували коридор, де Яремчук отримав від партнерів по команді дружніх стусанів.
Таку ж порцію привітань отримав голкіпер Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, який разом зі збірною Грузії вийшов на континентальну першість.
Футболісти Валенсії вітають Яремчука з виходом на Євро: відео
Яремчук допоміг збірній вийти на Євро-2024
- Нагадаємо, що Роман Яремчук став рятівником збірної України в матчі з Боснією (2:1). Форвард з'явився на полі, коли команда Сергія Реброва поступалася 0:1, але за 9 хвилин зумів забити м'яч та віддати гольовий пас на Довбика.
- У фінальному матчі проти Ісландії (2:1) Роман відіграв 72 хвилини. Нападник Валенсії наприкінці першого тайму забив гол "вікінгам", але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.
- Загалом на рахунку Яремчука 14 голів у 48 поєдинках за збірну України.