Після матчів за збірну України в розташування Валенсії повернувся Роман Яремчук. В команді радо зустріли майбутнього учасника Євро-2024.

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Футболісти Валенсії підготували "теплу" зустріч

"Кажани" вирішили привітати українського форварда з виходом на ЧЄ-2024, а також забитим голом. Футболісти влаштували коридор, де Яремчук отримав від партнерів по команді дружніх стусанів.

Таку ж порцію привітань отримав голкіпер Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, який разом зі збірною Грузії вийшов на континентальну першість.

Футболісти Валенсії вітають Яремчука з виходом на Євро: відео

Яремчук допоміг збірній вийти на Євро-2024

Нагадаємо, що Роман Яремчук став рятівником збірної України в матчі з Боснією (2:1). Форвард з'явився на полі, коли команда Сергія Реброва поступалася 0:1, але за 9 хвилин зумів забити м'яч та віддати гольовий пас на Довбика.

У фінальному матчі проти Ісландії (2:1) Роман відіграв 72 хвилини. Нападник Валенсії наприкінці першого тайму забив гол "вікінгам", але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Загалом на рахунку Яремчука 14 голів у 48 поєдинках за збірну України.

До слова. Свій наступний матч Валенсія зіграє у суботу, 30 березня. Суперником "кажанів" буде Мальорка.