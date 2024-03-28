Кожного тижня EA Sports обирає команду найкращих гравців у "реальному" футболі, проти яких можна зіграти в режимі Ultimate Team. Роман Яремчук вперше у поточній кампанії потрапив до символічного складу після вдалих виступів за збірну України у плей-офф відбору на Євро-2024.

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Все завдяки виступам у плей-офф відбору на Євро

Зазначимо, що у півфінальному протистоянні матчу плей-офф проти Боснії і Герцеговини (2:1) Яремчук з'явився на заміну та став головним героєм камбеку: спочатку він врятував команду, забивши гол на вирішальному етапі гри, а пізніше асистував Артему Довбику, який забив переможний гол.

У фінальному поєдинку відбору проти Ісландії (2:1) Роман вийшов на поле у стартовому складі і також забив гол, але, на жаль, його скасували через офсайд.

Що відомо про результат Яремчука

Після завершення тижня Яремчук отримав картку з загальним рейтингом 85, що є значним підвищенням порівняно з його звичайним рейтингом у грі EA Sports FC 24, який становить 72. Форвард Валенсії потрапив у склад команди тижня.

Символічний список охоплює 18 футболістів та футболісток. У стартовому складі, зокрема, був півзахисник Тоні Кроос, який у березні повернувся до збірної Німеччини, а на лаві запасних знаходився форвард збірної Ісландії Альберт Гудмундссон, який забив гол у матчі проти України.

Роман Яремчук став третім українським гравцем, який потрапив до команди тижня EA Sports FC 24 у сезоні 2023/2024. Попередніми були Артем Довбик (двічі) та Олександр Зінченко.