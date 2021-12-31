Яремчук завдяки голу став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту
31 грудня 2021 , 13:29Читать новость на русском
Джерело:WhoScored
У центральному поєдинку 16-го туру чемпіонату Португалії Порту переграв Бенфіку з рахунком 3:1. У складі лісабонського клубу голом відзначився українець Роман Яремчук, який забив у другому поспіль матчі чемпіонату.
Український форвард став найкращим гравцем у складі своєї команди. За версією порталу WhoScored Яремчук отримав 7,1 бала.
Як це було Гол Яремчука не врятував Бенфіку від поразки у принциповому матчі з Порту: відео влучного удару
Оцінки матчу Бенфіка – Порту
- Порту набрав 44 очка в 16 турах і лідирує в турнірній таблиці. "Дракони" випереджають чинного чемпіона Спортінг за додатковими показниками, а від Бенфіки відірвалися вже на сім очок.
- У поточному сезоні Яремчук взяв участь у 26 зустрічах у всіх турнірах за Бенфіку, в яких забив вісім м'ячів (шесіть – у чемпіонаті) та віддав п'ять результативних передач.
- Цікаво, що команди зустрічалися між собою нещодавно – 23 грудня в рамках 1/8 фіналу Кубку Португалії. Перемогу здобули також футболісти Порту (3:1).