Яремчук завдяки голу став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту

У центральному поєдинку 16-го туру чемпіонату Португалії Порту переграв Бенфіку з рахунком 3:1. У складі лісабонського клубу голом відзначився українець Роман Яремчук, який забив у другому поспіль матчі чемпіонату.

Український форвард став найкращим гравцем у складі своєї команди. За версією порталу WhoScored Яремчук отримав 7,1 бала.

Як це було Гол Яремчука не врятував Бенфіку від поразки у принциповому матчі з Порту: відео влучного удару

Оцінки матчу Бенфіка – Порту