Украинский форвард стал лучшим игроком в составе своей команды. По версии портала WhoScored Яремчук получил 7,1 балла.
Как это было Гол Яремчука не спас Бенфику от поражения в принципиальном матче с Порту: видео точного удара
Оценки матча Бенфика – Порту
- Порту набрал 44 очка в 16 турах и лидирует в турнирной таблице. "Драконы" опережают действующего чемпиона Спортинг по дополнительным показателям, а от Бенфики оторвались уже на семь очков.
- В текущем сезоне Яремчук принял участие в 26 встречах во всех турнирах за Бенфику, в которых забил восемь мячей (шесть – в чемпионате) и отдал пять результативных передач.
- Интересно, что команды встречались между собой недавно – 23 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Победу одержали также футболисты Порту (3: 1).