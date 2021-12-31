Порту – Бенфіка 3:1

Голи: Віейра, 34, Пепе, 37, Таремі, 69 – Яремчук, 47

Вилучення: Алмейда, 49 (Бенфіка)

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У самому дебюті другого тайму 26-річний нападник із кількох метрів замкнув простріл із правого флангу від Рафи Сілви вже майже у порожні ворота. Роман зробив рахунок у зустрічі 1:2.

Роман, здавалося, подарував Бенфіці надію на порятунок, але всі карти гостям сплутала червона картка захисника лісабонців Алмейди на 49-й хвилині. Тренеру "орлів" довелося замінити Яремчука, а Порту досить швидко розіграв зайвого.

Порту здобув перемогу з рахунком 3:1 і повернувся на перший рядок, потіснивши Спортінг за додатковими показниками.

Але що найголовніше – збільшив відрив від принципового суперника до семи балів. Бенфіка йде на третій сходинці. Тижнем раніше Бенфіка розгромно програла Порту у Кубку Португалії.

Яремчук забив 7-й гол у 25 матчах у всіх турнірах – шість у нього у чемпіонаті країни та один – у Лізі чемпіонів у ворота Динамо.

Порту – Бенфіка відеоогляд