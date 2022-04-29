Яремчук: Стараюсь больше помогать людям, которые в Португалии

Роман рассказал, что вместе со своими знакомыми он помогал доставить бронежилеты в Чернигов. Также футболист поддерживает своих земляков в Португалии.

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С легионерами, играющими за границей, мы помогли собрать достаточно большую сумму на ВСУ. А потом, когда начались бои в Чернигове, я с ребятами из Львова помогал, чтобы доставить бронежилеты в Чернигов. Сейчас я стараюсь больше помогать людям, находящимся в Португалии,

– сказал Роман.

Сам футболист родился во Львове, но родители его жены жили в Чернигове. Они долго скрывались от обстрелов. Чтобы помочь им с эвакуацией, Яремчук обратился к Андрею Ярмоленко.

Игрок Вест Хэму помог своему коллеге. Родители жены Романа успешно уехали из Чернигова.

К слову. Украинские легионеры в первые дни войны сформировали фонд помощи армии. В него в частности вошли Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко, Сергей Ребров, Виктор Коваленко, Роман Яремчук и другие игроки.

Только в первые дни основания фонда им удалось собрать около 500 тысяч евро.