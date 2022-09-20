Він не халтурить, – Яремчук розповів про травму Соболя, який не допоможе збірній України
Джерело:УАФ
Роман Яремчук не встиг прибути у розташування збірної України, як вже потрапив на передматчеве тренування. Нападник прокоментував відсутність у команді свого одноклубника Едуарда Соболя.
Яремчук: Дуже щасливий бути в команді з Едуардом
Лівий захисник зник із заявки збірної України на вересневі поєдинки Ліги націй. Однак Едуард Соболь відіграв в останньому матчі Брюгге у бельгійській Лізі Жупіле проти Стандарту (3:0).
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Роман Яремчук підтвердив серйозність травми у Соболя. Нападник запевнив усіх, що Едуард не халтурить, а справді переживає через те, що не зможе допомогти збірній.Деталі. Протягом місяця Соболь грає з дискомфортом в області паху. Після обстеження клубні лікарі виявили там гематому. Для того, щоб не погіршити ситуацію медики викачають кров із ураженої ділянки Едуарда.
Дуже щасливий бути в команді з Едуардом. Знаю, що у нього дійсно серйозна проблема, і він ні в якому разі не халтурить чи ще щось. Я бачив, як він це переживає, і це дійсно важлива процедура, яку він має зробити,
– розповів Яремчук.
Роман прокоментував свій недавній перехід у Брюгге та присутність у бельгійській команді свого земляка Соболя.
Я вибрав команду, яка буде для мене правильною в кар'єрі. Час покаже, був це правильний крок для мене чи ні. Подивимось. Я щасливий, і це найголовніше. Ще один українець в команді? Звичайно, з українцями ми завжди на одному настрої ходимо, одні й ті самі жарти,
– відповів футболіст групи атаки.
- Нагадаємо, що Яремчук повернувся у Бельгію наприкінці серпня 2022 року, покинувши португальську Бенфіку. Контракт Романа з Брюгге розрахований до кінця червня 2026-го.
- У футболці нової команди український форвард вже встиг провести 5 матчів, у яких відзначився дебютним голом та двома асистами.