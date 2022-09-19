Стандард – Брюгге 3:0

Голи: Цінкернанель, 30, 64, Баліквіша, 90+2

Едуард був заявлений у резерві команди та вийшов на заміну на 71-й хвилині за рахунку 0:2. Однак нещодавно в УАФ повідомили, що захисник пропустить вересневі матчі ліги націй через травму.

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Повідомлялося, що Соболь отримав ушкодження привідного м’яза на тренування у своєму клубі, а для лікування та відновлення йому знадобиться близько двох тижнів.

Ще один українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі у матчі проти Стандарда. Однак форвард став одним із найгірших у Брюгге. Український гравець закінчив гру на 60-й хвилині матчу, його замінив екснападник Барселони Ферран Жутгла.

"У разі необхідності я можу вийти на поле"

Едуард Соболь прокоментував своє дивовижне "зцілення".

"Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт, однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер вніс мене до заявки й випустив на заключні 20 хвилин гри.

Однак лікарі наполягають на видаленні гематоми, кажучи, що в подальшому можуть бути ускладнення. Діагноз клубного лікаря я надав лікарям збірної, і вони погодилися із цим, оцінивши можливі ризики та наслідки. Тож мені просто необхідно зробити цю процедуру для того, щоб продовжити грати у футбол", – сказав Соболь.