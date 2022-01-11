Яремчук позбудеться конкурента в Бенфіці: Атлетіко заради нього хоче продати найдорожчого гравця

Жоау Феліш утримує п'яте місце в списку найдорожчих трансферів в історії. За футболіста іспанський Атлетіко свого часу заплатив 127,5 мільйона євро португальській Бенфіці. Але тепер може продати його заради іншого футболіста Бенфіки.

Бенфіка у своєму складі має гравця, який привернув увагу топових клубів Європи. Мова йде про Дарвіна Нуньєса, який виступає на позиції нападника та є прямим конкурентом українця Романа Яремчука за місце у стартовому складі.

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Бенфіка не проти продати футболіста. Але виставила чималу ціну, прописавши її в контракті футболіста. Мова йде про мінімум 100 мільйонів євро.

Серед претендентів на Нуньєса називають і Атлетіко. Але "матрацники" поки не мають вільних коштів, щоб здійснити такий трансфер. Правда для цього вони можуть продати Жоау Феліша в Манчестер Сіті. І за ці гроші купити Нуньєса.

Правда Манчестер Сіті не надто зацікавлений в послугах Феліша. І сам шукає гроші для підписання нападника. Для цього в клубі навіть склали список гравців, яких планують продати. Пріоритетом для головного наставника "містян" Пепа Гвардіоли є Ерлінг Голанд з дортмундської Боруссії. Якщо його не вдасться підписати – тоді сербський нападник з Фіорентини Душан Влахович. За останнього доведеться викласти як мінімум 70 мільйонів євро.