Порту – Бенфіка 3:0

Голи: Еванілсон, 1,31, Вітінья, 7

Вилучення: Еванілсон, 45+2 – Отаменді, 90+4

До слова Знепритомнів під час матчу: український футболіст Швед постраждав після зіткнення з воротарем

У команди із Лісабона другий тайм відіграв український форвард Роман Яремчук. Він отримав жовту картку на 73-й хвилині за неспортивну поведінку.

Яремчук спровокував бійку на полі, коли штовхнув нападника Порту Мехді Таремі, а потім ударив іранця ногою. Пристрасті вляглися не одразу. Суддя матчу пожалкував Романа, показавши лише жовту картку.

Як Яремчук ледь не спровокував бійку: дивіться відео

Ще в одному епізоді українець, прикривши рота рукою від телекамер, сказав щось неприємне півзахиснику Порту Отавіо.