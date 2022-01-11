У Бенфики в составе есть игрок, который привлек внимание топовых клубов Европы. Речь идет о Дарвине Нуньесе, который выступает на позиции нападающего и является прямым конкурентом украинца Романа Яремчука за место в стартовом составе.

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Бенфика не прочь продать футболиста. Но выставила большую цену, прописав ее в контракте футболиста. Речь идет о минимум 100 миллионах евро.

Среди претендентов на Нуньеса называют и Атлетико. Но у "матрасников" пока нет свободных средств, чтобы осуществить такой трансфер. Правда, для этого они могут продать Жоау Фелиша в Манчестер Сити. И за эти деньги купить Нуньеса.

Правда, Манчестер Сити не слишком заинтересован в услугах Фелиша. И сам ищет деньги для подписания нападающего. Для этого в клубе даже составили список игроков, которых планируют продать. Приоритетом для главного наставника "горожан" Пепа Гвардиолы является Эрлинг Холланд из дортмундской Боруссии. Если его не удастся подписать, тогда сербский нападающий из Фиорентины Душан Влахович. За последнего придется выложить как минимум 70 миллионов евро.