Яремчук перейде в Бенфіку: футболіст був помічений в Португалії – фото
Джерело:A Bola
Український форвард Гента Роман Яремчук стане гравцем лісабонської Бенфіки. 30 липня нападник був помічений в аеропорту Лісабона разом зі своєю дружиною і генеральним директором Бенфіки Руї Педро Бразою.
Сторонизараз узгоджують останні деталі угоди, і незабаром буде оголошено про перехід гравця. Орієнтовна сума трансферу – 25 мільйонів євро.
Дивіться також Доля Яремчука майже вирішена: топ-клуби Європи вступають у боротьбу за забивного нападника
Роман Яремчук прибув у Португалію / Скріншот
Гент хоче космічні гроші за Яремчука
Перед стартом Євро-2020 українцю у бельгійському клубі дали обіцянку – відпустити його після завершення турніру. Однак чемпіонат Європи вже завершився, а нападник ще залишається футболістом Гента. У клубі хочуть виручити за трансфер Романа Яремчука 25 мільйонів євро.
Український футболіст відсутній у заявці Гента на кваліфікацію Ліги конференцій. Таким кроком бельгійці хочуть підвищити ціну на гравця атаки.
- Після Євро-2020 вартість Яремчука на порталі Transfermarkt значно підвищилась – на 2,5 мільйони євро. Тепер за його перехід доведеться заплатити 17,5 мільйонів євро.
- Угода з бельгійською командою розрахована до кінця червня 2025 року.
- У сезоні-2020/2021 Роман зіграв 43 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 23 голи та віддав 8 асистів.